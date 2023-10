"Les Mauves ont bien étudié et préparé le match. Thorgan Hazard et Mario Stroeykens ont mis Nathan Ngoy en difficulté immédiatement. Le Standard et Carl Hoefkens s'attendaient à ce que Diawara joue. J'en suis persuadé. Sans lui, tu perds un infiltreur. L'audace de Brian Riemer a porté ses fruits sur ce coup. Les Rouches ont été surpris et beaucoup d'actions se sont déroulées sur le flanc gauche des Liégeois. Notamment avec un très bon Thogan. Les contres ont très bien été menés. Il faut dire aussi qu'un des tournants aura été cette occasion loupée de Moussa Djenepo, qui aura tout bien fait à l'exception de la finition. S'il la met, le match est totalement différent."

2. "Les Mauves n'ont pas su répondre à l'agressivité adverse."

"J'étais prêt à faire une analyse sur les deuxièmes ballons. Le Standard en a vraiment gagné énormément. Anderlecht n'a pas su répondre à l'agressivité adverse. Elle les a perturbés. S'ils ont bien préparé le match, les hommes de Riemer ne peuvent pas laisser filer l'avantage de cette manière. Ils doivent gérer le match différemment. Ils auraient dû remonter sur la pelouse, après la pause, avec un autre mindset. Riemer a dit qu'il comptait sur ses cadres. Ils ont répondu présents durant une mi-temps. La dernière partie du match, après le 3-2, ne compte plus. À la fin, le RSCA a simplement tenté de revenir au forceps et tout était décousu."

3. "Impliquer Hazard et Dreyer différemment défensivement."

"Riemer n'a pas su expliquer les 10 minutes de flottement. C'était difficile de mettre des mots dessus. Tu sens que ça part en cacahuète pour Anderlecht, à 1-2, et que le rapport psychologique s'inverse. Les changements sont intervenus trop tard. Et avec quelle mentalité Luis Vazquez et Alexis Flips sont-ils montés au jeu ? Tu ne peux pas venir avec une seule manière de jouer - ce serait trop beau. Peut-être aurait-il fallu impliquer Hazard et Dreyer différemment défensivement, évoluer dans un système plus traditionnel, quand le RSCA menait encore. Cela aurait été opportun. Après, c'est facile à dire avec le recul. Mais ce n'est certainement pas uniquement la faute de Riemer si les Mauves ont fini par perdre pied. Les joueurs aussi sont responsables. Il y a en beaucoup avec de l'expérience dans les rangs du Sporting. Un autre facteur qui aura été déterminant : de nombreux Anderlechtois ne sont pas encore prêts physiquement, à l'image de Thorgan."