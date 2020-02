C. F.

C. F.

C. F.

Une séance avec Kompany, Lawrence, Verschaeren et Chadli, en partie.

La pluie glacée n’a pas fait peur à 500 supporters d’Anderlecht venus assister à l’entraînement du Sporting mercredi matin au Lotto Park. En pleines vacances de carnaval, il y avait beaucoup d’enfants, dont plusieurs équipes de jeunes de la RAAL.Nacer Chadli était bien là mais n’a effectué qu’une partie de la séance. Par précaution. Zakaria Bakkali et Francis Amuzu ont aussi stoppé assez rapidement. Vincent Kompany et Kemar Lawrence ont, eux, pu effectuer les 90 minutes de l’entraînement.La séance s’est ponctuée par un petit bain de foule avec les supporters qui avaient résisté au froid jusqu’au bout. Plusieurs joueurs participeront à une séance de dédicaces plus officielle à 14h30 ce mercredi. Certains au fanshop, d’autres au Westland.