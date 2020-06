8 joueurs s'en vont, 9 autres dans le doute: gros dégraissage à Anderlecht © BELGA Anderlecht04:00 Yves Taildeman

Huit joueurs s'en vont. Neuf autres sont dans le doute : le dégraissage du noyau A sera important. Anderlecht veut entamer la saison avec 24 à 26 joueurs, a déjà annoncé deux renforts (le jeune Takidine, du Racing Genk, et le deuxième gardien Wellenreuther, de Willem II) et veut encore se renforcer à plusieurs positions. Cela signifie que beaucoup de joueurs - plus une petite quinzaine d’éléments prêtés à d’autres clubs - doivent partir. Voici la situation des joueurs du noyau A. (...)