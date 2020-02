Le plus inconnu des transferts d’Anderlecht se révèle être le meilleur : Michael Amir Murillo (24 ans), auteur d’un but et d’un assist contre Eupen, est la révélation de ce début d’année. Comment Anderlecht a-t-il trouvé son arrière droit, trois ans après avoir loupé Clinton Mata ?

Découvert grâce aux stats

Murillo est le premier joueur qu’Anderlecht a transféré sur base de son nouveau système de statistiques, comme le fait Manchester City. Comment fonctionne-t-il ? Il suffit de remplir les qualités recherchées (kilomètres parcourus par match, assists, buts, vitesse, etc.), le prix de transfert et le salaire à ne pas dépasser. La long list est réduite à une short list, et ensuite, le travail de scouting sur le terrain commence. Seul problème dans le cas de Murillo : il a joué son dernier match en MLS en octobre.

(...)