Non-conservé par le Wisla Cracovie en août dernier, l'ancien Anderlechtois Marcin Wasilewski a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière avec effet immédiat à 40 ans. "On m'a evnoyé beaucoup de questions sur mon avenir", a-t-il écrit dans un message laconique sur Instagram, "Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ma retraite de footballeur professionnel."

Le Polonais qui compte 60 matchs avec son équipe nationale a disputé 194 rencontres avec Anderlecht entre 2007 et 2013. Avec les Mauves, il a remporté quatre titres de champion de Belgique et une Coupe de Belgique. Après son départ de Belgique, il a rejoint Leicester où il a été champion en Championship et en Premier League avant de revenir en Pologne en 2017 au Wisla Cracovie qu'il a quitté en août dernier.

Toujours prêt à aller au charbon, Wasyl était l'un des joueurs préférés des supporters mauves. Parfois auteur de mauvais gestes sur le terrain, le Polonais a réussi à revenir au plus haut niveau après sa grave blessure encourue face au Standard en 2009 suite au tacle d'Axel Witsel.