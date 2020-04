L’arrivée du nouveau sponsor a beaucoup fait réagir les supporters du Sporting mardi.

Les annonces du départ de BNP Paribas, historique sponsor du RSCA, et de la probable arrivée de Belfius, révélée dans notre édition de mardi, ont divisé les supporters.

Il y avait les pragmatiques qui se réjouissaient de voir disparaître "l’horrible carré vert BNP" sur les maillots du RSCA. Ils espèrent juste que la banque n’aura pas l’idée de mettre le rouge de son logo sur la vareuse. "À Bruges, Belfius s’écrivait en blanc, c’est donc possible", précisait un supporter.

Et puis il y a les autres, plus nostalgiques. Ceux qui regrettent de voir disparaître ce vieux sponsor après avoir déjà dû dire au revoir à Adidas et au nom historique du stade. "Les c… de Coucke continuent. Dans trois mois, il avouera que les caisses sont vides. Constant doit se retourner dans sa tombe…"