Anderlecht retrouvera l’Europe mais pas par la belle porte qui lui tendait les bras en playoffs. Ce sera ni la C1, ni la C2 mais la toute nouvelle Conference League début août. La faute à un dernier match où Kompany a dû jeter son plan à la poubelle après la carte rouge de Miazga au bout de 13 minutes seulement. A dix, le Sporting aura tenu une demi-heure avant le coup de tête de Lamkel Zé que Verbruggen a repoussé derrière sa ligne. En tout cas selon les arbitres vu l’absence d’image claire et de la coûteuse goal-line technology en Pro League. Un but qui permet aux Anversois de dribbler in extremis les Mauves au classement...