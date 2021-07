Ils sont neuf, les Anderlechtois sur qui Vincent Kompany ne compte plus. Les indésirables ont initialement été versés dans un noyau C et s’entraînent actuellement avec les U21. Où en sont-ils ?

1 Adrien Trebel, boxeur avec le champion El Marcouchi

C’était la surprise de ce début de saison : la relégation de Trebel dans le noyau C. Écarté au début de la saison passée, il était considéré comme le grand sauveur du jeune Sporting. Mais son manque de régularité (Cullen avait pris le dessus sur lui), sa fragilité et surtout son très gros salaire (2,7 millions par an) l’ont, une fois de plus, mis hors jeu.

Trebel ne baisse évidemment pas les bras. Assisté par son éternel homme de confiance Jean-François Lenvain, il relève le gant. En ce moment, il fait des entraînements supplémentaires avec le champion de boxe Mohamed El Marcouchi (28 victoires dont 11 par KO, 2 défaites), qui a une école de boxe à Molenbeek. "Bien s’entourer pour rester au top. Ne rien laisser au hasard", a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux.

2 Zakaria Bakkali, boxe thaï avec un champion du monde

(...)