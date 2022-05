Sa main droite tremblote légèrement au moment d’ouvrir sa bouteille d’eau. Un geste qui laisse transparaître une certaine tension. Sergio Gomez n’est pas un grand fan de l’exercice de l’interview et pourtant, il répond à toutes les questions avec le sourire et en ponctuant ses phrases de multiples "bueno" et d’un mot pour son équipe. "Mon anglais va de mieux en mieux mais pas assez pour tenir une discussion", sourit-il.

Peu importe la langue, le latéral fait dans la sobriété et met l’équipe avant lui. Il rougit et sourit quand on souligne son niveau de jeu. À la moindre question piège, il s’arrête, réfléchit et répond avec une dose d’humour. Best of.



(...)