La nouvelle était attendue, elle est tombée mercredi, par un court communiqué quelques heures avant le gala du Soulier d’or : Luc Devroe a été remercié par Anderlecht, seulement six mois après avoir été débauché d’Ostende.

Depuis la prise de pouvoir de Michael Verschueren suivie de l’arrivée de Frank Arnesen, Devroe savait que ses jours étaient comptés. "On a pris la décision ce mercredi car Luc était de passage à Neerpede" , précisait le directeur général. "On a estimé qu’on avait les compétences suffisantes avec Frank et la présence de Luc faisait donc doublon. On devait prendre une décision."

Une décision actée par Marc Coucke, celui qui avait fait venir Devroe l’été dernier après une collaboration fructueuse à Ostende. "Je suis très triste car ça fait des années qu’on se connaît", avouait le Président. "Luc a fait ce qu’il pouvait mais les résultats n’étaient pas à la hauteur. À Anderlecht, on ne peut pas se permettre d’attendre cinq ans… C’était difficile de l’intégrer dans notre nouvelle structure. J’espère qu’il pourra vite trouver un nouveau challenge."

Un nouveau challenge qui pourrait le conduire de l’autre côté du miroir : Patrick De Koster, l’agent, entre autres, de Kevin De Bruyne, lui propose déjà un job dans son bureau, J&S Management. Ses connaissances, son expérience et son réseau seraient de beaux atouts dans ce métier.

Mais Devroe acceptera-t-il de devenir agent ? Il nous revient qu’il commencerait à être sérieusement dégoûté par le milieu du football. À l’aise financièrement (il a très bien gagné sa vie au RSCA et va toucher une belle prime de licenciement), il n’est pas pressé de se décider, mais il pourrait se replonger rapidement dans le secteur de l’immobilier, sa deuxième grande passion.