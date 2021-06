Le médian anderlechtois a même trouvé, depuis ce dimanche, un accord personnel avec les Gunners, mais Anderlecht et le club londonien ne sont pas encore sur le même longueur d’onde et un feu vert de la direction bruxelloise n’est pas encore à l’ordre du jour.

Selon nos informations, Arsenal offre 14 millions plus 3 millions d’euros de bonus, mais Anderlecht se tâte. L’intérêt des Italiens de l’Atalanta et des Andalous du FC Séville pourrait sérieusement faire grimper le prix. Le joueur veut cependant absolument poursuivre sa carrière à Londres. Certes, Arsenal ne s’est pas qualifié pour la Coupe d’Europe, mais le but est de faire mieux que la 7e place de cette saison. Si Anderlecht empoche une quinzaine de millions pour Sambi Lokonga, cela permettrait au club d’effectuer quelques transferts rentrants.