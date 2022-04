Ils étaient tous les deux arrivés à Anderlecht au mercato de janvier 2008 avec un passé chez les Buffalos. Et ils ont tous les deux été décisifs en finale de la Coupe de Belgique remportée par le Sporting contre Gand cet après-midi de mai 2008 (3-2). Réunir Thomas Chatelle et Guillaume Gillet avant ce remake version 2022 était donc un must. C’est parti pour une discussion d’une heure entre les deux potes dans une brasserie de Waterloo.