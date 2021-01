Un but et une sortie prématurée à Beveren mi-septembre. Puis plus rien, une fois de plus. Adrien Trebel (29 ans) a dû repasser sur le billard le 5 octobre dernier suite à de nouvelles douleurs au genou. La troisième opération en seulement 23 mois pour le milieu de terrain français. Comme prévu dans le planning, Trebel est de retour mais les questions restent nombreuses autour de son énième comeback à Anderlecht.