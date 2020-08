Adrien Trebel: "Cela fait plaisir de retrouver le terrain. J'ai travaillé dur pour cela et je suis récompensé de mes efforts. J'ai eu un premier quart d'heure difficile avec des pertes de balle que je ne peux pas faire. Avec mon expérience, je vais tout mettre en œuvre pour aider l'équipe au maximum. Avec Nany Dimata, on a galéré ensemble pour revenir. Tous les deux, on revient de loin. Tout ce qu'on a réalisé sur le terrain, ce sont des heures de travail avec des bons et des moins bons moments. Landry, je l'apprécie énormément. C'est bien plus qu'un ami et nous sommes récompensés. Pour mon avenir, il me reste trois ans de contrat. Mon fils est né ici et je me sens très bien mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans le futur."

Vercauteren a lui abordé plusieurs sujets:

Sur le but encaissé: "Après le match, j'avais l'impression que les joueurs ne retenaient que le but encaissé. Mon analyse est différente: l'année passée ce sont des matchs que l'on perdait. Partons d'une note positive, individuellement et collectivement je suis très content. Normalement, nous aurions dû tuer le match plus tôt. On les a laissé espérer ce qui ne peut pas arriver mais je ne retiens pas cela."

La prestation de Mikha: "L'intégration de Mikha n'est pas facile à cause du problème de la langue. Pourtant, je crois que son premier match avec nous a été très bon. On doit encore travailler la communication et moi mon russe. Plus sérieusement, il a fait une très bonne prestation."

Le match de Dimata et Trebel: "Par rapport à Dimata, je sais qu'un avant compte ses buts. Et c'est normal. Je lui ait aussi dit que j'aimais bien voir ce qu'il faisait pour que l'équipe marque. Il a été récompensé avec un goal aujourd'hui ce qui est une bonne chose. Trebel a apporté pas mal de choses aujourd'hui. Ne lui mettons pas la barre trop haut non plus. Il a été bien présent et a donné un assist. Bien sur, il y a des choses à améliorer mais globalement, je suis satisfait."

L’arrivée d'un attaquant: "Nous avons deux attaquants et nous verrons bien à l'avenir si nous prendrons un autre attaquant ou pas. Ce sont des discussions que nous avons en interne. et nous avons encore du temps."

L'irritation de Vlap lors de sa sortie: "Vlap est parti fâché à cause d'un problème de communication. Notre médecin nous a dit que sa blessure n'était pas très grave mais qu'il ne fallait pas prendre de risque. Il ne l'avait pas compris directement. Après le match, il est venu pour me dire que ce n'était pas méchant mais qu'il se sentait bien. Il a le droit de ne pas être satisfait mais le risque était trop grand pour lui. Quatre sur six, c'est un bon début. La semaine passée nous avons perdu deux points car nous menions. Mais c'est mieux que l'an dernier où nous avions perdu."

Landry Dimata: "600 jours sans but, c'était très long. C'est une énorme délivrance et j'espère un déclic pour pouvoir enchaîner. Ce but, il est pour ma famille, mes amis et mes coéquipiers qui m'ont soutenu pendant cette période difficile. J'espère que cela va me, et surtout nous, relancer. Si je peux aider mes coéquipiers, c'est un plus tant que l'on gagne. Trebel, j'avais besoin qu'il soit là sur le terrain. Nous avons un certain feeling et cela se ressent. Cela traduit beaucoup l'ambiance qui a dans le groupe. Saint-Trond a bien lu le jeu et cela a été très compliqué pour nous. On a bien inversé la tendance en seconde mi-temps. Vercauteren nous a avoué que ce n'était pas notre meilleure mi-temps. Il nous a recardé pour obtenir ces trois points."

Milos Kostic: "Nous avons eu trop de respect envers notre adversaire. Ce n'est pas cela que je veux voir car on les a regardés jouer. Nous avons très mal commencé la seconde mi-temps et cela nous a handicapé. Je vois ce qui nous manque car nous devons plus travailler pour obtenir plus d'occasions. Pendant cette fin de match, nous avons joué plus haut ce qui nous a permis de mettre un but. C'est cela que je veux voir."

Nelson Balongo: "On marque à dix contre onze mais cela n'a pas suffi. C'est dommage de prendre ce bête dernier goal qui nous tue. On voulait faire la même chose que contre Gand en jouant haut. Cela a bien fonctionné en première mi-temps excepté le but encaissé. Au niveau de l'engagement, on a tout donné. . L'exclusion nous fait mal car c'est dur de jouer comme cela au RSCA. Personnellement, je suis content de ce premier but en pro même si le résultat est décevant. On va devoir relever la tête et tout faire pour gagner le prochain match."

Jorge Teixeira: "J'avais dit que nous étions ici pour jouer au football. En première mi-temps on manquait d'agressivité et on prend ce but à cause de cela. En deuxième, la carte rouge et le but dans la foulée nous font très mal. Nous avons essayé de garder le ballon et nous sommes parvenus à marquer. Malheureusement, on prend ce but qui termine le match. Le coach nous demande de presser haut mais l'agressivité n'était pas bonne. Nous avons affronté deux grosses équipes qui ne sont pas faciles à jouer. C'est bien de les attaquer maintenant en début de championnat. Le groupe va travailler plus pour faire mieux lors de la prochaine rencontre."