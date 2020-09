Adrien Trebel parle de son avenir : "Si on me dit de partir, je le ferai" Anderlecht Christophe Franken © BELGA

Adrien Trebel a parlé pour la première fois depuis longtemps. Avec un décodeur, on découvre son message.

Adrien Trebel ne parle plus beaucoup avec la presse. Il a longtemps été un dossier trop sensible pour oser le confronter aux questions des journalistes. Samedi après la victoire à Beveren où il n’a pas tout réussi mais il a confirmé qu’il était vital au milieu, il est venu. Avec un inamovible masque et sans la volonté de s’éterniser. Mais derrière les clichés, il y avait un peu de fond. Décryptage.