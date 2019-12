L’avenir d’Adrien Trebel n’est plus en Mauve. Le Français, qui n’était pas dans le groupe ce vendredi afin d’éviter tout risque de blessure, a 99 % de chances de quitter le club cet hiver.

Il est très proche d’un accord définitif avec le club d’Al Shabab. Le médian sera prêté pour six mois en Arabie saoudite. Trebel y percevra un salaire revu à la hausse.

Son départ était dans les bacs depuis un moment. Al Shabab avait déjà fait une belle offre au RSCA fin août, mais le deal n’a pu être conclu.

Il est, il y a plus d’un mois, allé visiter les installations du club et le pays et a visiblement apprécié ce qu’il a vu.

Pour Anderlecht, son départ est un soulagement financier. Il a peu joué et coûtait très cher.