Vincent Kompany lui a hurlé de rentrer au vestiaire. Élu homme du match par les téléspectateurs, Anouar Ait El Hadj a fait le tour des médias sans trop faire attention au temps qui passait. L’entraîneur, lui, voulait parler à son vestiaire au complet et que le joueur ne s’enflamme pas trop, après ce match riche en émotions. "Il est resté aux interviews vingt minutes", a blagué Kompany.

Dans le match, Ait El Hadj avait pourtant tout pour être une catastrophe. Dès la deuxième minute, il a balancé un ballon plein axe vers Matt Miazga. Sur la trajectoire, Theo Bongonda l’a intercepté et a filé au but pour ouvrir le score.

L’Américain s’est dit coupable. Ait El Hadj en a fait de même. "C’est de ma faute. J’ai commencé trop facilement le match. Je n’ai pas réussi à rentrer dedans comme j’aurais dû le faire."

Sa réaction a impressionné. "Certains sombrent et ne peuvent pas continuer le match à haut niveau car cela pèse mentalement. J’ai fait des erreurs par le passé et je me suis dit que j’avais encore 80 minutes pour changer la donne. Je devais marquer pour me faire pardonner. Je savais que c’était de ma faute. J’ai accepté et je suis allé de l’avant."

La suite a été un enchaînement de gestes techniques, de passes en un temps et surtout son premier but chez les pros. "Je m’en souviendrai toute ma vie", promet-il. "Quand j’ai contrôlé le ballon et armé ma volée, je me suis dit: ‘tire, c’est le moment, tu vas ma rquer.’ Et c’est enfin arrivé. J’ai tué les filets. Si j’avais loupé cette occasion, j’aurais mal dormi."

Il a directement pensé à sa famille, au trajet effectué depuis les jeunes dans le club pour lequel il "rêvait de jouer". Cela ne l’a pas empêché de réaliser un match très sérieux. "Je peux enfin montrer qui est le vrai Anouar car je suis à ma place. Je suis un numéro 10 et pas un joueur d’aile."

"Son attitude m’impressionne", ajoute Kompany. "Il connaît ses qualités mais se donne comme un gars qui travaille dans les champs en ayant les qualités d’un artiste. Il a un profil très moderne. C’est un numéro 10 qui a les qualités de son poste mais aussi une capacité de placement défensif. Puis, il court près de 13 km (NdlR : 11,73 km contre Genk selon les stats de la Pro League) par match. Il possède des ingrédients rares qui font de lui un joueur moderne."

Preuve qu’il est prêt à tout pour réussir : sur les phases arrêtées défensives, il devait tenir Paul Onuachu. Un joueur de plus ou moins 35 centimètres de plus que lui.

"Nicolas Frutos m’a dit de le déranger car il trouve que je fais ça bien. Onuachu me poussait mais je ne lâchais pas. J’ai fait au mieux et il n’a pas touché la balle même s’il fait (NdlR : il exagère) 40 ou 50 centimètres de plus que moi."