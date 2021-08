Anouar Ait El Hadj a été la révélation de la saison dernière. Mais, pour le moment, après quatre matchs officiels, son compteur est bloqué à… zéro titularisation et quatre montées au jeu, lui qui espère débuter sa première rencontre ce jeudi contre Laçi pour vraiment lancer sa saison. 28 minutes contre l’Union, 1 à Eupen, 20 à Laçi et 15 contre Seraing : voilà jusqu’à présent le temps de jeu du petit marathonien du Sporting. Avec plus de 12 km parcourus par match et un bilan de 25 titularisations et quatre (beaux) buts, le Molenbeekois était une des seules satisfactions de la saison passée. Sa montée en puissance a fait rêver des milliers de jeunes à Bruxelles. Il a également été suivi par Roberto Martinez et par l’équipe du Maroc qui rêve de le voir porter ses couleurs.