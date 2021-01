"J’ai plus su montrer de choses que contre Ostende", souriait le médian derrière son masque. "Plus je reçois ma chance, plus j’ai confiance. Si j’étais stressé ? Jamais ! En semaine, je sentais que je débuterais, vu le départ de Tau, la blessure de Yari et la non-sélection de Vlap. Je suis content de mon match, mais évidemment pas du résultat. On a réalisé une grosse première mi-temps. On méritait la victoire."

Kompany était surtout content de la combativité de son jeune médian, qui s’est pris une carte jaune. Ait El Hadj : "Mon manque d’agressivité a toujours été mon point faible. J’ai fortement dû travailler cet aspect de mon jeu."