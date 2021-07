Un coach qui perd a toujours tort. Et donc beaucoup de supporters se sont demandé pourquoi Anouar Ait El Hadj et Lior Refaelov, qui devraient être deux fers de lance du "nouvel" Anderlecht, étaient sur le banc contre l’Union. Ils ont tous les deux eu droit à 27 minutes de jeu, mais ont déçu. La dernière demi-heure était même la plus mauvaise partie de match du Sporting.