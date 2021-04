Dans trois jours, Anouar Aït El Hadj fête ses 19 ans. Mais impossible pour lui de s’imaginer un plus beau cadeau que la place de titulaire qu’il a arrachée depuis quelques mois.

Pour la première fois depuis qu’il a percé, la petite perle belgo-marocaine, originaire de Molenbeek et non seulement convoité par des grands clubs d’Europe mais aussi par les équipes nationales belge et marocaine, s’est dévoilée dans un média. Poli, respectueux mais également ambitieux et sûr de lui, le plus jeune de l’équipe de Kompany a expliqué d’où il vient et quelles sont ses autres passions, tout en révélant quelques secrets de vestiaire.

Voici l’abécédaire d’A-N-O-U-A-R A-Ï-T E-L H-A-D-J.

Autos. "Mon papa vend des voitures ; cela me passionne aussi. Quand j’avais 10 ans, il me demandait déjà quel prix je fixerais pour une voiture qu’il avait achetée. Souvent, ma réponse était correcte. Si je ne réussis pas dans le football, je vais faire du business dans les voitures, comme papa. Bientôt, j’aurai d’ailleurs mon permis de conduire."



(...)