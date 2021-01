Suivez la rencontre en direct commenté:

Après les défaites de Genk, Charleroi et l'Antwerp, Anderlecht peut, en cas de victoire à Louvain, faire le break dans la course au top 4 et se hisser sur le podium de Pro League. Pour tenter de réussir cette opération en or, Vincent Kompany s'appuiera sur un 4-3-3 dans lequel Ait El Hadj fêtera sa 5e titularisation de la saison.Pour le reste, il n'y a pas vraiment de surprise dans le onze bruxellois, dont le trio Amuzu-Mukairu-Nmecha sera le fer de lance.: Wellenreuther, Lawrence, Delcroix, Miazga, Sardella, Cullen, Sambi Lokonga, Ait El Hadj, Amuzu, Mukairu, Nmecha.