Anderlecht Al Jaezira et Al Arabi entrent dans la danse pour Trebel K.S.

Les clubs des Émirats et du Qatar viennent concurrencer Al Shabab. Adrien Trebel est en partance à Anderlecht, c'est un secret de polichinelle. Le Français coûte cher aux Mauves qui ne sont pas opposés à un départ. Depuis plusieurs semaines, le club arabe d'Al Shabab a déclaré son intérêt. En décembre, le joueur et le club étaient proches d'un accord.



Aujourd'hui, alors que Trebel est en stage avec Anderlecht en Espagne, deux autres clubs viennent d'entrer dans la danse. Selon nos informations, le club des Émirats, Al Jaezira et le club Qatari d'Al Arabi veulent acquérir le médian axial. Il s'agit désormais d'une lutte à trois pour signer Adrien Trebel dont la cote est plus que jamais bonne à l'étranger.