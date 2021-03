Sur les 18 capitaines en D1A, un seul n’a pas porté le brassard arc-en-ciel bien en évidence ce week-end : Albert Sambi Lokonga. L’Anderlechtois avait enfilé le bout de tissu classique autour de son bras droit, au-dessus de celui imposé par la Pro League dans le cadre de son action annuelle Football for ALL qui prône la diversité et l’inclusion sur les terrains et en dehors de ceux-ci.

Au fil de la rencontre et des duels, les couleurs de l’arc-en-ciel étaient de plus en plus visibles sur le bras de Sambi Lokonga mais le mal était fait. Et la Pro League l’a mal vécu. “Chaque capitaine devait porter le brassard et on regrette que ça ne se soit pas passé ainsi à Anderlecht, d’autant plus que cette campagne se révèle plus nécessaire que jamais (Ndlr : un crime présumé homophobe a été commis à Beveren ce week-end). Nous allons en discuter avec la direction du RSCA. Chaque année, la Pro League évalue l’action sociale de chaque club et ça reviendra sur la table”, explique Stijn Van Bever, le porte-parole de la Pro League.

À Anderlecht, on défend son jeune capitaine, évoquant un “malentendu”. La confusion trouverait son origine dans la superstition de Sambi Lokonga. “C’est pour ça que je voulais aussi porter le brassard du RSCA. Raison pour laquelle j’ai porté les deux. J’espère que je dissipe ici tout malentendu. J’insiste sur le fait que je respecte les personnes dans toute leur diversité, que ce soit leur orientation sexuelle, leur origine ou leur religion”, a-t-il précisé dans un communiqué envoyé par le club.

Un communiqué insuffisant pour éteindre la polémique sur les réseaux sociaux. L’histoire de ce même brassard refusé par son grand frère Paul-José Mpoku (et par Jordan Botaka, alors à Saint-Trond) en 2019 a refait surface. L’ex-capitaine du Standard avait préféré porter un brassard différent. “Pour inclure toutes les formes d’exclusions sans se limiter à l’homophobie”, avait-il justifié à l’époque. Sans vouloir évoquer un éventuel lien de la famille avec une Église évangéliste qui condamne l’homosexualité.

Pour calmer le jeu, Sambi Lokonga a fait une promesse, via son compte Instagram lundi après-midi : “Vu l’ampleur que ça prend, je veux souligner que je soutiens totalement l’action de la Pro League et que je suis contre toute discrimination, y compris le racisme, le sexisme, la discrimination religieuse ou toute autre forme de discrimination. Pour le prouver, je remettrai encore une fois le brassard multicolore ce dimanche contre Genk. Comme je l’ai fait hier contre Malines. Cette fois, je ferai en sorte que le multicolore soit visible.”Et tant pis si le match de dimanche contre Genk n’est pas un match de Pro League mais de Coupe de Belgique.