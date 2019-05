Anderlecht va passer à la caisse. Le Sporting est contraint par la Fifa de payer une amende de 177 000 euros pour non-respect des lois au sujet des transferts de mineurs issus de pays hors Union européenne.

Le dossier concerne le travail de l’ancienne direction et les transferts de Chancel Mbemba, Patrick Tshiani, Stefan Cojocaru et Bimal Gharti Magar. Quatre joueurs (dont seul le premier a réussi) qui ont porté le maillot d’Anderlecht entre 2011 et 2014.

Les cas doivent être nuancés car chacun a sa propre histoire et sa propre manière de tenter de contourner les règles. La maman de Patrick Tshiani a, par exemple, joué la carte de la recherche d’emploi pour expliquer son installation en Belgique avec ses enfants, dont un a joué au RSCA. La Fifa n’a pas accepté ses arguments.

Bimal Gharti Magar, le Messi népalais était, lui, venu passer trois mois en stage via un visa touristique.

Le cas de Chancel Mbemba est plus nébuleux. Son âge réel reste un mystère. Sa date de naissance déclarée en Europe est en 1994 mais des papiers africains ont fait état de deux autres années de naissance : 1991 et 1988.

La fédération belge a été condamnée à verser une amende de 203 000 euros. L’URBSFA valide les transferts et aurait dû être attentive à ces dossiers. Idem pour les fédérations du pays d’origine des joueurs.

Ni Anderlecht ni la fédé n’iront en appel. Les Mauves sont même soulagés de ne pas se voir interdits de transfert comme ce fut le cas pour certains clubs comme l’Atletico Madrid.