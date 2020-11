Amir Murillo réalise une saison pleine à Anderlecht, au point d’être le plus prolifique des dix meilleurs championnats à sa position.

Il est impliqué dans près d’un quart des buts d’Anderlecht (5 sur 22) cette saison et c’est l’arrière droit de l’équipe. De quoi donner du crédit à ceux qui pensent que Michael Amir Murillo (24 ans) est le meilleur joueur du Sporting, depuis la retraite de Vincent Kompany. Il est certainement le plus régulier à haut niveau en tout cas, avec trois assists et deux buts, dont le dernier à Gand avant la trêve internationale.

(...)