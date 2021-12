En livrant l’assist pour le premier but de Kouamé et en convertissant le dernier tir au but à Seraing, mardi en Coupe, Amir Murillo (25 ans) a enfin été important pour Anderlecht cette saison, chose qu’il était nettement plus fréquemment par le passé. Il a donc retrouvé ce sourire, perdu après avoir été piégé par la caresse déplacée de Sébastien Dewaest. Pour l’occasion, on a pu s’installer avec lui dans le nouveau "players lounge" - l’ancien clubhouse, à gauche de l’entrée principale du stade - qui a très joliment été rénové.