Pour arriver à sa plus belle soirée de joueur professionnel, Francis Amuzu a parcouru un très long chemin. D’abord dans l’environnement familial et dans les rues de Malines avant de filer à l’Académie Jean-Marc Guillou à Lier.

Une école d’où sont sortis Jason Denayer, Théo Bongonda et Manuel Benson. Adversaire et témoin du show d’Amuzu, Benson n’avait que ses yeux pour pleurer dimanche soir. D’une part à cause de la défaite. D’autre part d’émotion pour son ami de toujours.

Amuzu et Benson sont amis depuis bientôt dix ans. Une époque à laquelle ils s’entraînaient pieds nus dans une académie d’élite. "Ils sont arrivés chez nous quand ils avaient 12 ou 13 ans", raconte Thomas Caers, formateur des quatre hommes précités. "Ils étaient à la fois similaires et différents."