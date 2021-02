Francis Amuzu (21 ans) a enfin repris le cours de sa progression. Au bout d’un tunnel qui ressemble à son étonnant parcours scolaire.



Deux passes décisives contre l’Union en 69 minutes de présence sur la pelouse, soit seulement une de moins que sur… toute la saison précédente. Francis Amuzu n’a pas volé son titre d’homme du match dans La DH jeudi. Depuis quelques semaines, il semble avoir passé un cap. Plus concret et plus direct en zone de vérité. Ce haut potentiel de l’académie de Neerpede va-t-il enfin prendre son envol, à l’approche de son 22e anniversaire ?

(...)