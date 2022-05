Sur sa poitrine, une marque anversoise. Dans le dos, un logo floqué BXL. Élevé entre les deux villes, Francis Amuzu (23 ans) vit entre sa maison anversoise et son employeur anderlechtois.

Son cœur ? Il est mauve. Depuis plus de quatre ans, il fait partie de l’équipe A du RSCA. Le club dans lequel il a terminé sa formation et où il a appris son métier. Passant par des débuts glorieux, une période de doute et une récente renaissance. "Même quand je loupe une occasion, le public me soutient. Je vois les fans m’applaudir, scander mon nom. Cela fait chaud au cœur."

Depuis quelques matchs, ils ont plus que jamais raison de le faire. L’ailier est l’homme de cette fin de saison à Anderlecht.

Peut-on parler des playoffs d’Anderlecht comme ceux de Francis Amuzu ?

"Allez-y, faites-vous plaisir (rires)."



(...)