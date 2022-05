La sélection de Roberto Martinez est tombée la veille de notre entretien avec Francis Amuzu. Sans qu’il en fasse partie. "Je suis bien sûr déçu. J’ai envie d’être Diable rouge mais je suis conscient que quatre bons matchs ne suffisent pas. Je dois montrer ce que je vaux sur le plus long terme. Si je joue vingt matchs comme les quatre derniers, j’ai ma place chez les Diables."

Roberto Martinez le surveille et voit en lui un possible latéral, comme Thorgan Hazard ou Yannick Carrasco. "Il me l’a déjà dit , sourit-il. Mais je préfère jouer un peu plus haut (rires). J’ai déjà évolué sur le flanc dans le 3-5-2 de Vanhaezebrouck."

Le Ghana lui fait également la cour. "Ils appellent mon agent tous les jours mais je préfère prendre mon temps pour décider. Ashimeru ? Il me dit de faire le choix qui me semble être le bon. J’aime le Ghana et quand j’y retourne j’ai l’impression de rentrer à la maison. Il faut aussi penser au fait que nous sommes dans une année de Coupe du monde. La jouer avec la Belgique ou le Ghana, ce n’est pas pareil. Avec la Belgique, tu peux aller loin. Mais je sais aussi que si je joue trois matchs de Coupe du monde avec le Ghana et que je joue bien, cela peut engendrer d’autres choses." R. V.P.