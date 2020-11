C’est le plus gros chantier du coach : trouver la bonne formule sur les flancs offensifs parmi huit joueurs qui, ensemble, ont été aussi décisifs que Doku à lui tout seul…

Anderlecht a la quatrième meilleure attaque de Pro League (23 buts) et seulement la septième meilleure défense (18). Mais les chiffres sont trompeurs : le plus gros souci actuel est offensif. En novembre, le Sporting n’a pour l’instant inscrit que 3 buts, 1 contre l’Antwerp, 1 à Gand et 1 au Beerschot Trop peu quand on ambitionne le top 4.

Ce n’est pas un hasard si l’attaque est le secteur où Vincent Kompany a le moins de certitudes. Après avoir tâtonné, il a trouvé sa pointe avec Nmecha, son ancien partenaire à Manchester City. Tau joue la majorité du temps derrière lui et ça fonctionne correctement, même si la connexion était coupée au Kiel dimanche dernier. Mais sur les ailes, c’est flou.

(...)