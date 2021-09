Cet Anderlecht-Gand aura été ennuyeux d’un bout à l’autre et ne méritait pas de vainqueur.

On le savait en arrivant au stade mais le terrain a été un brutal rappel à la réalité : Anderlecht et Gand sont les deux équipes les plus illisibles du championnat cette saison. Pour les Buffalos, c’est une victoire puis une défaite depuis un mois, en faisant exploser Bruges puis en perdant à Courtrai. Pour les Bruxellois, l’irrégularité, c’est même souvent d’une mi-temps à l’autre. Allait-on s’amuser jeudi soir au Parc Astrid ? Allait-on voir la bonne version des deux formations. ? Allait-on au moins y voir plus clair sur la valeur réelle de ces deux équipes ? Non, non et non.

Les hommes de Vanhaezebrouck ont passé leur temps à défendre et ceux de Kompany n’ont que fait que de se demander ce qu’ils allaient bien pouvoir faire du ballon. Un peu comme à Sclessin, mais sans supériorité numérique et avec une pelouse arrosée. Si on avait démonté les goals, pas sûr que les joueurs l’auraient remarqué tout de suite.