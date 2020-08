Des centres "banane" pendant 24 ans, puis la fuite à Nantes

En juin 1987, il était parti en désaccord : il n’avait pas reçu un nouveau contrat de quatre ans.

Le 30 mai 1987. Anderlecht vient de remporter son troisième titre d’affilée après un 0-5 à Berchem Sport, lanterne rouge du championnat. Frankie Vercauteren a 30 ans et vient de terminer sa 24e (!) saison à Anderlecht. Il a joué les 34 matchs de la saison, a inscrit sept buts et ses centres bananeont une fois de plus provoqué des dégâts. Cette saison-là, c’est l’Australien Edi Krncevic (13 buts) qui en profite.