Le candidat numéro 1 est Will Still, ex-T1 du Beerschot et actuellement T2 à Reims, le club de Thomas Foket et de Wout Faes.

Le frère d’Edward Still - l’actuel coach de Charleroi avait refusé d’être adjoint à Anderlecht en 2019, quand Vercauteren était T1 - est charmé par la proposition du Sporting mauve, mais il faut encore que Reims le lâche, et ce n’est pas évident.

Le Sporting est aussi en discussion avec d’autres candidats. Vincent Kompany n’a pas encore décidé s’il voulait deux nouveaux adjoints. Si Bellamy devait se sentir mieux dans quelques mois, il n’est pas exclu qu’il reprenne ses fonctions.