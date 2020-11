Anderlecht est le club dans lequel les nouvelles têtes ont été les plus efficaces.

Paul Mukairu a porté le total à 10. Un chiffre qui assoit un peu plus la domination d’Anderlecht en tant qu’équipe dont les recrues ont été les plus efficaces devant le but.

Sur les 21 buts inscrits par les Mauves, dix l’ont été par de nouveaux joueurs : Percy Tau et Lukas Nmecha en ont chacun planté quatre qu’il faut ajouter à ceux de Mykha et Mukairu.

(...)