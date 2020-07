Percy Tau a donc de bonnes chances d’être le quatrième renfort d’Anderlecht, après Ilias Takidine (Genk) et Timon Wellenreuther (Willem II) et Derrick Luckassen (PSV). Ce mercredi, un entretien (décisif ?) est prévu entre les trois parties : Anderlecht, (l’entourage de) Tau et Brighton&Hove Albion, le club auquel il appartient. Anderlecht veut le louer sans option d’achat.

La saison passée, le Club Bruges l’avait loué avec option d’achat.