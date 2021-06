Depuis plusieurs saisons, les services de communication des clubs puisent dans son imagination afin toucher son public. Récemment, l'Ajax a utilisé un moyen peu conventionnel pour convenir d'un match amical. En effet, sur Twitter, le champion des Pays-Bas a posté une annonce:

Ce à quoi le RSCA Anderlecht a répondu par la positive: "Bruxelles VS Amsterdam, mauve et blanc contre rouge et blanc, qu'en pensez-vous l'Ajax d'Amsterdam?". Emballé par l'idée, le club ajacide a proposé une date à son homologue bruxellois. "Bonne nouvelle. le 16 juillet à 19h30 peut-être?"

Une communication amusante qui devrait donc déboucher sur un match amical mi-juillet entre les deux équipes.