Le Great Old a surtout tenté d'exploiter le flanc gauche de la défense mauve. Gomez a souffert face à son opposant direct.

Le Sporting monte en puissance au fil des semaines. Face au matricule 1, les hommes de Vincent Kompany ont affiché un nombre impressionnant de buts attendus (2,89 xG), soit plus de deux fois plus que ceux de Brian Priske (1,28 xG). Pourtant, en termes d'attaques positionnelles (23 chacune) et de contres (4 pour le RSCA et 5 pour l'Antwerp), les deux équipes se sont tenues en équilibre. La différence s'est évidemment faite au niveau de la qualité de ces attaques puisque les Anderlechtois ont cadré pratiquement deux fois plus de frappes que leurs adversaires.