Anderlecht - Antwerp: Mukairu d'emblée repris, Verschaeren out Anderlecht Y.T. Paul Mukairu, l'attaquant nigérian qui vient de débarquer à Neerpede cette semaine, est dans la sélection pour le match contre l'Antwerp. © BELGA

La mauvaise nouvelle vient de Yari Verschaeren (cheville), qui est out, tout comme Dimata (genou) et Bakkali (malade). Murillo et Amuzu, qui étaient incertains, sont dans le groupe de 20, tout comme Colassin.