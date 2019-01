Frank Arnesen a démarré ce jeudi son travail de directeur technique à Anderlecht

"Peur ? Non !" C'est avec un grand sourire que Frank Arnesen a enfilé son costume de directeur technique d'Anderlecht. L'ancien de la maison mauve est heureux de rentrer au bercail après 25 ans d'une deuxième vie de directeur technique passée entre les Pays-Bas, la Grèce, l'Ukraine et l'Angleterre.

Le Danois se lance dans ce qu'il nomme "un immense défi" et s'est fixé des objectifs clairs : ramener Anderlecht au sommet en Belgique et à sa place en Europe. "Nous voulons travailler sur plusieurs niveaux pour qu'Anderlecht ait le niveau qu'il mérite : la formation ; le scouting et l'équipe."

Chaque chose se fera en son temps. Arnesen a été présenté sans coach à ses côtés. Il n'a cité aucun nom à part celui de Phillip Cocu avec qui les discussions n'ont pas été bien loin. "Il sortait de 10 ans sans s'arrêter et avait besoin de repos. Il ne voulait pas venir ici et se cramer au bout d'un mois. C'est une sage décision de sa part."

Le profil est toutefois défini. Le coach doit être dynamique, doit savoir bosser avec les jeunes "et avoir l'ADN d'Anderlecht. Ici, on ne joue pas kick'n'rush mais au sol."

Le stage approche à grands pas. Les Mauves décollent lundi pour l'Espagne mais ça n'a pas l'air de stresser le nouveau DT. « Je ne fixe aucune date pour la signature du nouveau coach. Nous devons trouver le profil idéal pour Anderlecht. »

Le mercato ? Il dépendra de la situation du coach. "Je déciderai de tout avec lui. Nous ne prendrons des renforts et ne vendrons des joueurs qu'en parfait accord avec lui. Imaginez qu'on achète un back droit qui ne lui convient pas ou qu'on vend un joueur dont il avait besoin ? Je veut d'abord tout analyser, voir ce qu'on peut faire avec l'équipe et les joueurs avant de décider. Écarter un joueur sur base d'un mauvais jour ne sert à rien."

Michael Verschueren apportait tout de même quelques nuances. Selon le directeur sportif du club, "certains peuvent déjà partir et un joueur pourrait arriver." Le vrai mercato ne débutera toutefois qu'une fois le coach arrivé.