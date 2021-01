Anderlecht B, avec Vlap, perd au Lierse en amical (2-1) Anderlecht Y. T. La présence du Néerlandais n'a pas permis aux jeunes Mauves de l'emporter. © BELGA

Cet après-midi, l’équipe B d’Anderlecht s’est inclinée 2-1 au Lierse. Guindo a inscrit le seul but mauve. Michel Vlap, sur une voie de garage au Sporting, a joué plus d’une heure. Stroeykens et Lissens, les jeunes pépites du noyau A, étaient aussi de la partie.