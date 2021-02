Ce lundi en fin de matinée, c'est le voisin du RWDM qui s'est présenté face au Sporting.

Les Molenbeekois ont ouvert le score sur penalty (transformé par Senakuku) avant que les Mauves ne renversent la vapeur via trois jeunes: Dauda puis Miazga et Arnstad, bouclant un succès 1-3. Des garçons comme Trebel, Diaby et d'autres plus anciens ont aussi pu prendre des minutes de jeu.