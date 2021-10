Après sa défaite 3-2 contre OHL, Anderlecht a renoué avec la victoire dans un des matches les plus attendus de la saison en battant le Standard dans le premier Clasico féminin de la saison.

Avec un point de plus au classement et vu le début de saison mitigé des championnes de Belgique en titre, les Rouches pensaient avoir fait le plus dur à la 6e quand l'internationale Davinia Vanmechelen concrétisait la première occasion du match amorcée par Janssens et Fon.

Mais c'est finalement un match qu'Anderlecht a repris en main rapidement. Même si les occasions n'ont pas été très nombreuses en première période, en raison d'un engagement total des joueuses dans les duels, elles ont toutes été en faveur des Mauves. Que ce soit via Wullaert à la 9e après une bonne remontée de terrain avec Wijnants et Maximus ou à la 28e sur une hésitation de la défense liégeoise devant Wullaert, Anderlecht maitrisait la rencontre et fut récompensé avec l'égalisation de Maximus sur corner avant la demi-heure de jeu alors que Toloba s'offrait une frappe à distance qui aurait pu faire mouche juste avant la pause.

Cette dernière alerte a, en tout cas, eu le don de redonner de l'élan au Standard qui se montrait bien plus entreprenant au retour des vestiaires mais sans réussir la dernière passe ou à passer le dernier rideau. Acculé, le RSCA Women a alors profité des espaces offerts en contre pour remettre la pression sur Damman avec une belle frappe enroulée de Gelders ou avec des contres rapides de Wullaert. La n°27 redynamisant alors le marquoir en contre après l'heure de jeu avant d'inscrire son 2e but de la journée sur penalty.

Devant au marquoir, les Mauves ont alors davantage maitrisé leur match avec une grosse occasion pour Deloose qui lèchait la transversale.

Réduit à 10 après l'exclusion de sa capitaine sur le penalty concédé à Wullaert, le Standard a toutefois bien réussi à remettre de la pression devant la cage d'une Justine Odeurs qui n'a pas eu énormément de boulot avant les 10 dernières minutes mais que ce soit Vanmechelen ou Schoenmakers, les offensives n'ont pas trouvé le chemin du but.

Avec cette victoire, Anderlecht se repositionne à la troisième place. Toujours à 5 points du leader brugeois.

Technique