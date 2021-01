Retour en chiffres sur Anderlecht - Waasland-Beveren.

26 tirs dont 10 cadrés, Anderlecht a tout essayé

Anderlecht a déjà plus tenté sa chance au but que vendredi soir. Face au Beerschot, dans le match de conclusion de l’année 2020, les joueurs de Kompany ont frappé 27 fois au but. Vendredi, ils ont tenté leur chance à 26 reprises.

Les Mauves n’ont, par contre, jamais autant cadré : 10 tirs. Ce qui signifie près de 40 % de réussite au tir contre 33 % en moyenne.

(...)