Anderlecht a perdu son match amical dans le stade d'Ostende: 3-1. Kiese Thelin a marqué le seul but anderlechtois, Chipciu a marqué contre son camp. D'autres joueurs ont aussi participé au match comme Didillon, Vlap, Makarenko, Sardella, Zulj et même Saief. En revanche, Kompany n'a pas encore joué. Du côté Ostendais, Vargas a marqué un but contre son ancien club.