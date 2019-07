Après un mini-stage, les Mauves reviennent en Belgique sur une défaite.

La rencontre face à l’ AZ Alkmaar s’est déroulée loin des regards indiscrets. Anderlecht a perdu (0-2) mais en a profité pour peaufiner son travail de mise en place.

Les Bruxellois ont été surpris d’entrée de jeu par les joueurs néerlandais et ont encaissé suite à une erreur de la défense et plus particulièrement de leur gardien Thomas Didillon.

Une seconde d’inattention en fin de mi-temps leur a coûté un deuxième but. Anderlecht a tenté de répliquer en contre mais n’a pas réussi à être dangereux. Ils auraient même pu perdre 3-0 si un but de l’AZ n’avait pas été annulé pour hors-jeu