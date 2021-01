On retiendra également que Trebel portait le brassard et s’est fait mal en fin de première mi-temps sur une glissade. Il est encore trop tôt pour connaître les éventuels dégâts. Cobbaut a aussi collecté du temps de jeu, confirmant son retour, et que Colassin a évolué en pointe de l’attaque.

L’unique but du match est venu des pieds de Dante Vanzeir qui a profité d’une grosse bourde à la relance de Warner Hahn, le nouveau gardien néerlandais du RSCA. En seconde période, le staff mauve a fait entrer plusieurs U21 mais le score n’a plus bougé.