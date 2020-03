Anderlecht Anderlecht: Boeckx reste par précaution à la maison Yves Taildeman

Anderlecht a dévoilé sa stratégie pour combattre le coronavirus. Les joueurs poursuivent les entraînements, mais les séances sont individualisées. "On travaille en petits groupes et on ne va pas au duel, par solidarité avec le reste de la population", dit le docteur Sas. "Si d’autres clubs organisent des exercices avec des contacts entre joueurs, on assume. Peut-être que sportivement, on affaiblit notre position concurrentielle par rapport aux autres clubs. Mais en ce moment, la solidarité avec la population prime. Chapeau à Frankie et Vincent qu’ils soient d’accord de travailler de cette façon. C’est aussi pour cela que nous n’offrons pas de repas collectifs aux joueurs, mais des collations individuelles."



Selon nos informations, Frank Boeckx n’était pas au club. "Correct", dit Sas. "Il était un peu malade, et on lui a donc demandé de rester chez lui, par précaution. Mais il n’a pas les symptômes du coronavirus. Il n’a donc pas été testé. Là aussi, nous appliquons les règles fixées par les autorités. Vu qu’il y a peu de tests, des joueurs ne seront testés ou hospitalisés que s’ils présentes des symptômes du coronavirus."