Le parquet de l'Union belge de football (URBSFA) a requis lundi une suspension d'un journée et une amende de 1.000 euros contre Sebastiaan Bornauw.

Le défenseur du RSC Anderlecht a été directement exclu dimanche face au Standard (2-1). Le club bruxellois a ensuite refusé la proposition du parquet.

Après à peine dix minutes de jeu, le RSC Anderlecht s'est retrouvé à dix dans ce match de la 7e journée des play-offs. Mehdi Carcela s'est échappé vers le but. Dernier défenseur, Bornauw a arrêté le médian marocain, qui filait seul au but, et immédiatement reçu un carton rouge de l'arbitre Bram Van Driessche.

Anderlecht n'acceptant pas la proposition, le club et le joueur comparaîtront devant la commission des litiges mardi. A noter que c'était la première carte rouge de la carrière du jeune défenseur de 20 ans.